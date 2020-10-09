Компания Vivo разрабатывает оригинальный смартфон, особенностью которого стала съемная камера. По замыслу разработчика, ее можно снимать или прикреплять к устройству, при этом она автоматически запускает приложение камеры.

Прикрепить камеру к смартфону можно будет с помощью магнитов. Также камера должна была иметь встроенный аккумулятор, передает Mydrivers.

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Как передает китайское СМИ, Vivo уже показала новый концептуальный телефон со съемной камерой.

Цель

Пользователь может отсоединять камеру и осуществлять дистанционную съемку, именно для этого в камере есть аккумулятор. Это позволит использовать гаджет как экшн-камеру, закрепив ее, например, на шлеме, велосипеде и тому подобное.

Этот съемный блок камеры включает стандартный модуль, телеобъектив, широкоугольный модуль и объектив типа рыбий глаз. Также предусмотрен специальный магнитный механизм панорамирования/наклона.

Кстати, дизайн этого смартфона уже получил премию Red Dot Design Concept Award 2020.