Vivo разрабатывает уникальный смартфон со сменной камерой: как работает технология
Компания Vivo разрабатывает оригинальный смартфон, особенностью которого стала съемная камера. По замыслу разработчика, ее можно снимать или прикреплять к устройству, при этом она автоматически запускает приложение камеры.
Прикрепить камеру к смартфону можно будет с помощью магнитов. Также камера должна была иметь встроенный аккумулятор, передает Mydrivers.
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Как передает китайское СМИ, Vivo уже показала новый концептуальный телефон со съемной камерой.
Цель
Пользователь может отсоединять камеру и осуществлять дистанционную съемку, именно для этого в камере есть аккумулятор. Это позволит использовать гаджет как экшн-камеру, закрепив ее, например, на шлеме, велосипеде и тому подобное.
Этот съемный блок камеры включает стандартный модуль, телеобъектив, широкоугольный модуль и объектив типа рыбий глаз. Также предусмотрен специальный магнитный механизм панорамирования/наклона.
Кстати, дизайн этого смартфона уже получил премию Red Dot Design Concept Award 2020.