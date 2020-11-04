Бренд vivo презентовал в Украине новый смартфон vivo V20. Это первый в мире смартфон, оснащенный 44 Мп селфи-камерой. Она также поддерживает режим автофокусировки по глазам.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе бренда, vivo V20 из коробки будет работать на базе операционной системы Android 11 с надстройкой фирменной Funtouch OS 11.

К теме Фирменная оболочка vivo Origin OS получит уникальную функцию

Камеры

Основной модуль камеры имеет разрешение 64 Мп. Вспомогательные камеры помогают делать широкоугольные снимки, фото в режиме супермакро и с эффектом боке.

Камера оснащена новым ночным режимом для штатива. Благодаря этому улучшается стабилизация и повышается экспозиция.

Фишкой смартфона стала фронтальная Ultra HD-камера, оснащенная режимом автофокусировки (AF), что позволяет фокусироваться на объекте съемки с расстояния от 15 см. Это позволяет делать четкие селфи.

Автофокус по глазам отслеживает взгляд в любой точке кадра и фокусируется на нем независимо от эмоций объекта съемки. Камера держит человека в фокусе.

Дизайн и эргономика

Смартфон оснащен 6,44-дюймовым FHD + AMOLED-дисплеем. Интересно, что кран смартфона с долей синего света менее чем 7,5% и получил сертификат SGS.

Новинка получила матовое стекло корпуса предоставляющего смартфону, что позволяет комфортнее держать его в руке. Благодаря применению технологии AG Frosting (глазирование матовой текстурой) поверхность стала приятнее на ощупь и лучше защищена от царапин.

vivo V20 получил уникальную камеру / Фото пресс-сужба vivo

Еще одна технология AF Vacuum Coating (вакуумное покрытие) защищает смартфон от загрязнения отпечатками пальцев.

Сам смартфон очень легкий и тонкий. Его толщина составляет всего 7,38 миллиметра, а вес – 171 грамм.

Производительность

Новинка оснащена процессором Snapdragon 720G в паре с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Интересно Vivo разрабатывает уникальный смартфон со сменной камерой: как работает технология

Емкость батареи составляет 4000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки FlashCharge 33 Вт заполнит заряд батареи до 65% всего за 30 минут. Здесь есть встроенный чип NFC для бесконтактной оплаты.

Цена

Смартфон будет доступен в Украине в 2 цветах:

Таинственный север,

Красочній запад.

Рекомендуемая стоимость новинки – 11 999 гривен. Старт продаж – 7 ноября.