17 июля украинское представительство китайского бренда vivo проводит официальную презентацию новой флагманской линейки смартфонов vivo X50. Нам покажут две новые модели: vivo X50 и vivo X50 Pro.

Презентация стартует в 13:00. Она проходит в режиме онлайн, поэтому каждый зритель может за ней проследить.

К теме Vivo V17: стильный смартфон, гарантирует до двух дней полноценной работы

Как рассказал производитель, новая флагманская серия X50 показывает стремление vivo к дизайну и инновациям.

Новинки получили качественную стабилизацию, ночной режим, мощный зум и портретные технологии, которые обеспечат четкие и качественные фото и видео в любых условиях.

"Мы создали серию X50, чтобы обеспечить наших пользователей профессиональными фото. Возможности съемки с гиперстабилизацией, впечатляющие объективы, датчики и передовая система камер позволяют снимать видео с профессиональным качеством", – заявил генеральный директор vivo Украины Макс Лоу.

Презентация линейки vivo X50: онлайн-трансляция