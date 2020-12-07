Недавно в интернет-магазине Microsoft появилась коллекция стилизованных свитеров с символикой классических продуктов бренда. Их быстро раскупили несмотря на немалую цену. Компания уже пообещала выпустить дополнительную партию сувенирной одежды, и теперь представила стилизованные под новинки обои для различных устройств.

Тематические обои под названием Festive OneDrive и Festive Microsoft с имитацией принта на фирменных свитерах появились в свободном доступе на сайте WallpaperHub, сообщает 24 канал.

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В подборку вошли изображения в стилистике ОС Windows, облачного сервиса OneDrive, а также фирменных пакетов программ Sharepoint and PowerApps. Не забыли дизайнеры даже легендарную скрепку из классических версий пакета Microsoft Office.

Обои для гаджетов от Microsoft

Все представленные обои доступны для скачивания в различных размерах до 4K (3840x2160), включая нестандартные варианты для фирменных устройств компании – например, 2736x1824 (Surface Pro 7) или 2880x1920 (Surface Pro X). Ознакомиться с расширенной подборкой обоев Microsoft можно по этой ссылке.