Недавно стало известно, что запрещенная в Украине российская социальная сеть ВКонтакте доступна для украинских пользователей через приложение, которое использует обходные пути, чтобы преодолеть ограничения. Поэтому Министерство культуры и информационной политики предложило полностью изъять приложение из онлайн-магазинов в Украине.

О том, что российская соцсеть вновь доступна для украинских пользователей через приложение, стало известно 12 сентября, сообщает 24 канал. Об обходе блокировки в смартфонах сообщили в пресс-центре ВК. В правительстве подготовили контрмеры, ведомство Александра Ткаченко сейчас готовит обращение к Google и Apple, чтобы приложение убрали из магазинов Play Market и App Store.

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В Министерстве отметили, что при поддержке СНБО и СБУ пытаются принять необходимые меры для блокирования работы программы на территории Украины.

Обращаем внимание, что традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас – это местные выборы, которые вполне вероятно могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как ВКонтакте,

– сообщили в министерстве.

Вконтакте действительно могут удалить

Все зависит от того насколько аргументированным будет официальный запрос украинского ведомства. Кроме того, в Украине уже были случаи удаления приложений из AppStore по требованию СБУ совсем недавно. Так, Apple согласилась убрать с полок виртуального магазина в Украине такие российские приложения как: "Россия 1", "Вести FM", "Вести.ру" и "Россия телевидение и радио".

Напомним, что российская социальная сеть Вконтакте, а также сервисы Яндекс, Mail.ru Group и Одноклассники запрещены в Украине с 2017 года. Поводом для этого стало использование этих компаний и соцсетей спецслужбами РФ как инструмента в информационной войне против Украины.