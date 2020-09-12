Российская соцсеть "ВКонтакте" вновь доступна украинским гражданам. ВК работает в мобильном приложении без использования спецпрограмм для обхода блокировки. Сейчас украинская власть никак не отреагировала на ситуацию.

Об обходе блокировки в смартфонах сообщили в пресс-центре ВК. В частности, пресс-служба российской соцсети рассылает электронные письма пользователям, в которых говорится о возможности заходить туда без помощи VPN, сообщает 24 канал.

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Что известно об обходе "ВКонтакте" блокировки в Украине

Один из работников 24 телеканала подтвердил возможность зайти во "ВКонтакте" в мобильном приложении без использования VPN.

Обойти блокировку в Украине ВК смог лишь в мобильной версии. На персональных компьютерах сделать это пока невозможно. Там для входа в соцсеть по-прежнему нужен VPN (программа, позволявшая обходить блокировку).

Мы добавили прокси в само приложение, чтобы вы могли пользоваться им без ограничений. Обновите приложение VK – общайтесь свободно и без ограничений,

– говорится в письме компании.

Как ВКонтакте удалось обойти блокировку

Похоже российская соцсеть совершила такие же действия, какие ранее предпринимал в России мессенджер Telegram – через прокси-сервер. Фактически это сервер посредник, с использованием которого запрос идет не напрямую.

Когда запрос идет напрямую на домен (то есть сайт, который вы хотите открыть), а он заблокирован – зайти туда не удастся. В то же время если существует сервер посредник, то запрос сначала поступает в другое место, не заблокированное в Украине, которое и предоставляет всю информацию из домена.

Обратите внимание! Киберспециалисты СБУ проанализировали, что в течение периода действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось втрое. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

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Может ли государство снова заблокировать ВКонтакте? Вряд ли. Государственные органы, которые намерены заблокировать такую деятельность, теоретически могут противостоять обходу, однако это довольно сложно. Для этого нужна мощная инфраструктура.



Государственные структуры должны через всех интернет-провайдеров блокировать эти прокси-серверы, которые еще и до того могут меняться. То есть заблокировать обход будет невероятно сложно. Вряд ли. Государственные органы, которые намерены заблокировать такую деятельность, теоретически могут противостоять обходу, однако это довольно сложно. Для этого нужна мощная инфраструктура.Государственные структуры должны через всех интернет-провайдеров блокировать эти прокси-серверы, которые еще и до того могут меняться. То есть заблокировать обход будет невероятно сложно.

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