Месяц назад компания Apple представила доступную версию своих умныхчасов Watch SE – и кроме положительных отзывов, в сети начали появляться и жалобы на работу новинки. В частности, сразу несколько пользователей столкнулись с серьезным дефектом устройства, что приводит к его поломке и повреждению экрана.

На форуме Reddit было зафиксировано несколько подтвержденных случаев перегрева Apple Watch SE у пользователей из Южной Кореи. Во всех эпизодах устройства нагревались настолько сильно, что выходили из строя, а на дисплее при этом появлялось характерное желтое пятно.

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Один из покупателей новинки продемонстрировал на фото, как покраснело его запястье от контакта с часами при использовании их во время сна на второй день после приобретения. Как и в других подобных случаях, гаджет перестал включаться после инцидента и тоже получил пятно на экране. По данным источника, Apple заменила пользователю сломанный гаджет на новый.



Проблемы з Apple Watch SE

Пока никто из пользователей, сообщивших о проблеме, не разбирали гаджет, но причиной неполадки, по мнению некоторых пользователей, мог стать слишком близкий контакт экрана с вибромодулем Taptic Engine. Пока неизвестно, почему неисправность была зафиксирована только в Южной Корее. Сама компания Apple ситуацию еще не прокомментировала.