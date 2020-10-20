В начале октября официально представили Google Pixel 5. Но первые владельцы новинок – разочарованы. Они жалуются на наличие отверстия между дисплеем и рамкой корпуса.

Как передает Gsmarena, это вызывает опасения по водозащищенности продукта, он имеет сертификацию IP68, однако с таким отверстием даже капли могут навредить.

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Правда, издание отмечает, что эта проблема не является массовой и задела только небольшое количество устройств. Хотя за последние несколько дней количество жалоб увеличилось.

Google Pixel 5 может быть беззащитным перед водой / gsmarena.com

При этом загадочные отверстия заметили в различных участках шва между дисплеем и рамкой. У большинства пользователей щели появились возле фронтальной камеры. Также отверстие случается у лотка для SIM-карты или вдоль верхней части смартфона. В большинстве случаев речь идет о версии Just Black, хотя проблема также затрагивает и решение Sorta Sage.

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В чем причина

Причем щель они заметили сразу из коробки. Поэтому скорее всего речь идет о заводском браке. Возможно, при производстве не слишком большое внимание уделили креплению дисплея к рамке или использовалось недостаточное количество клея.