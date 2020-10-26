Пока одни пользователи восхищаются "обновленным" дизайном iPhone 12-й серии, в сети появляется все больше жалоб на него. Как выяснилось, плоские грани плохо держат краску, а еще они настолько острые, что о них можно буквально порезаться.

Неожиданное сообщение поступило из китайской социальной сети Weibo. Один из пользователей поделился своим опытом пользования iPhone 12 Pro. По его словам, при использовании смартфона он порезал палец о боковую грань.

Интересно В аэропортах Киева задержали модную контрабанду – новые iPhone 12



Владелец iPhone 12 порезался из-за острых граней смартфона

Другие пользователи сообщают, что из-за больших размеров iPhone 12 и iPhone 12 Pro приходится сильно сжимать в руке, чтобы они не выпали. Особенно это актуально во время пробежек на улице. Из-за этого у многих остаются на ладонях сильные следы и даже гематомы.

Также китайский блоггер Ли Фэн поделился фотографиями iPhone 12 с граней которого частично слезла краска. Подобное случалось во времена iPhone 5 – тогда пользователи тоже жаловались на аналогичный недостаток. Фотографии телефона были сделаны в официальном офлайн-магазине Apple.



С боковых граней iPhone 12 подозрительно быстро слезает краска

По мнению блогера, причина отслоения краски заключается в том, что пользователи перед покупкой смартфона хотят лично ознакомиться с ним и подержать в руках, и это происходит слишком часто.

Кроме этой ситуации, журналист портала Android Police Макс Вайнбах опубликовал на своей странице в Twitter фото нового Phone 12 Pro, который по непонятной причине треснул. У аппарата видно треснувшее стекло вокруг модуля камеры.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.



I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 24, 2020

При этом, телефон не падал и не подвергался механическому воздействию, рассказал Макс. Служба поддержки Apple оперативно заменила iPhone Вайнбаха.

Насколько серьезны эти проблемы

Пока неясно, массовая это проблема или таким образом люди просто-напросто хотят привлечь к себе внимание. Сейчас такие сообщения в соцсетях единичные, поэтому следует дождаться когда смартфоном будет пользоваться больше людей.