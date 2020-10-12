Обычно перед покупкой люди детально разбираются в том, что покупают. Однако это не всегда так. Согласно исследованию Global Wireless Solutions (GWS), около половины владельцев iPhone уверены, что в их устройствах есть функция, которой на самом деле нет.

Сотрудники GWS провели опрос среди американских пользователей смартфонов. Как выяснилось, 49% владельцев iPhone не уверены, поддерживает ли их аппарат сети пятого поколения. Стоит отметить, что ни один из существующих на данный момент телефонов Apple не поддерживает 5G. По слухам, только в моделях 12-й серии наконец появится эта опция.

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Пользователи мало знают о собственных смартфонах

Впрочем, не только владельцы iPhone плохо осведомлены о возможностях своих смартфонов. Опрос показал, что 29% всех пользователей не знают, способны ли их аппараты работать с сетями 5G. Среди владельцев моделей 2020 года затрудняются с ответом 24% респондентов.

Кроме того, 38% из 5000 опрошенных не знают, предлагает ли оператор услугу 5G в месте их проживания. При этом на вопрос о сети пятого поколения 54% ответили, что для них наиболее важным является рост скорости передачи данных. Для 16% оказалось важным улучшение видеосвязи, 13% ожидают от 5G более стабильной потоковой передачи видео, а 8% хотят испытать скоростной интернет в играх.

Проблемы с 5G

Вместе с тем в США все больше абонентов жалуются на качество 5G связи. В некоторых регионах скорость этих сетей существенно ниже чем при 4G. Такие проблемы с сетями пятого поколения не только в США. Пользователи в Южной Корее массово возвращаются на тарифы с 4G из-за низкого качества связи. Доля таких абонентов составила 6,5% от всех пользователей 5G в Южной Корее.