Новый средне бюджетный смартфон OnePlus Nord можно считать одним из самых долгожданных устройств года. Однако пользователи, которые уже приобрели новинку, столкнулись с некоторыми проблемами.

Как говорят владельцы OnePlus Nord, экран смартфона при низкой яркости (ниже 25%) показывает фиолетовые и зеленые оттенки. Также происходит неравномерная подсветка, передает Gizchina.com.

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Более того, у недавно выпущенного OnePlus 8 Pro тоже проблемы с экраном. Эти проблемы также были связаны с использованием телефона на низких уровнях яркости.

Что говорят в OnePlus

В компании ситуацию признают, но не считают это проблемой. Там говорят, что это просто "особенность дисплея".

"Незначительное искажение цветов может происходить из-за свойства дисплея AMOLED. Это не является браком и не влияет не долговечность экрана", – пояснили в OnePlus.

Как известно, OnePlus Nord получил OLED-дисплей 1080p с частотой обновления 90 Гц, поддержкой 5G. Он работает на процессоре Snapdragon 765G.

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Цена

Рекомендованная стоимость смартфона на европейском рынке 399 евро. В Украине он пока не поступил в продажу, но смартфон можно предварительно заказать по цене в 14 тысяч гривен.