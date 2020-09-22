Телеком-холдинг Veon Ltd. покупает украинский онлайн-кинотеатр Megogo. Сейчас между сторонами продолжаются переговоры. Как говорят источники, это соглашение должно помочь укрепить позиции и сервиса, и оператора.

Об этом пишет российское издание РБК, ссылаясь на собственные источники.

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Как сообщают источники, по условиям сделки компанию оценили в 9 миллиардов рублей (это примерно 118 миллионов долларов). Правда, возможно речь идет лишь о российской части бизнеса Megogo, а не всей компании целиком.

Сейчас ведутся переговоры. Подписание соглашения может состояться не ранее 2021 года. В Megogo информацию пока не комментируют.

Холдинг VEON Ltd владеет несколькими брендами, в частности российской телекоммуникационной сетью "Вымпелком" и украинским мобильным оператором "Киевстар".

По состоянию на 30 июня компании группы обслуживали 205 миллионов абонентов мобильной связи.