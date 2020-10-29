В Австралии у женщины угнали автомобиль Tesla. Она не растерялась и начала издеваться над преступниками, управляя машиной отдаленно. Сама же в это время преследовала похитителей.

Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт внезапно получила оповещение о том, что у ее автомобиля Tesla Model 3 сработала сигнализация. Она пошла проверить, все ли в порядке, но поняла, что стала жертвой преступников, пишет Daily Mail.

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Аннабель решила подключиться к программе дистанционного укрования, чтобы понять, что произошло. Подключенный к машине смартфон преступники отвязать не могут, а значит — владелец контролирует ситуацию. Несмотря на это, женщина утверждает, что злоумышленникам все же удалось удалить из системы привязанные смартфоны ее жениха и отца. Женщина начала отслеживать местоположение своей Tesla и в то же время вызвала полицию. Она сразу же отправилась вслед за похитителями на автомобиле приятеля.

Во время преследования ей пришла идея поиздеваться над злоумышленниками. Подавая команды через приложение Tesla, она опускала окна, замедляла электромобиль или включала звуковой сигнал. Это разозлило воров, и они решили просто бросить машину. Мужчины пересели в другой автомобиль, но Бретт удалось записать на видео его номер. За счет этого полиция смогла догнать и задержать преступников.



Похитители покидают авто / фото Daily Mail

Кроме того, угонщиков сняли бортовые камеры Tesla, которые автоматически включаются в момент, когда в машину кто-то садится. А один из злоумышленников, к тому же, оставил в авто в свое водительское удостоверение. Этой информации будет достаточно для привлечения их к ответственности.