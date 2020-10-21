Министерство юстиции США направило в суд иск против Google. Корпорацию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

Власти заподозрили компанию в том, что та пользуется своим положением на рынке, чтобы сдерживать конкурентов, сообщает 24 канал. В иске утверждается, что Google доминирует в области поиска и поисковой рекламы в интернете.

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В документе отмечается, что "без судебного постановления Google продолжит реализацию своей антиконкурентной стратегии, подрывая конкурентный процесс, сокращая выбор потребителей и подавляя инновации". Документ свидетельствует, что на Google приходится почти 90% всех общих поисковых запросов в США и почти 95% поисковых запросов с мобильных устройств.

Истцами по делу выступили, кроме федеральных властей, 11 американских штатов. Отмечается, что в этом деле объединились интересы как представителей правящей Республиканской, так и Демократической партий.

Чем это грозит Google

Это крупнейший антимонопольный иск за прошедшие десятилетия. В предыдущий раз дело подобного масштаба разбирали в 1998 году, когда власть судилась с Microsoft. До этого иск подавали против AT&T в 1974 году.

В худшем для компании случае бизнес Google могут разделить на отдельные подразделения и заставить компанию продать его.

Прокуратура США допускает, что примет меры в отношении других IT-гигантов страны после иска к Google. Предупреждение озвучил первый заместитель министра юстиции Джеффри Розен.

Мы планируем продолжать свой обзор конкурентных практик лидирующих на рынке онлайн-платформ, и, когда необходимо, заниматься и ими тоже,

– подчеркнул он.

Сам генеральный прокурор Уильям Барр будет лично контролировать дело Google. Его уже назначили приоритетным в ведомстве.

Основания для обвинений

Федеральная торговая комиссия, которая делит антимонопольные полномочия с министерством юстиции, потратила больше года на расследование против Google, но в начале 2013 года решила не открывать дело по аналогичной жалобе. При этом корпорация обязалась внести изменения в свою политику, которые критики политики Google однако признали абсолютно неэффективными.

В сентябре 2019 генеральные прокуроры из 48 штатов, Пуэрто-Рико и округа Колумбия объявили о проведении антимонопольного расследования в отношении Google за попытки доминировать на рынке рекламных технологий. За последние десять месяцев оно охватило и другие сферы компании, включая поведение Google на рынке поисковых систем. В июле этого года генеральный прокурор Калифорнии начал собственное антимонопольное расследование в отношении техгиганта.

Представители альтернативного поисковика DuckDuckGo сообщали летом, что расследованием наконец заинтересовались федеральные власти. Согласно прошлогодним оценкам, бизнес поисковика принес корпорации почти 100 миллиардов долларов.

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Реакция Google

Google отреагировала на то, что происходит в твиттере:

Сегодняшний иск Министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google потому, что хотят, а не потому, что их принуждают к этому, или потому, что они не могут найти альтернативу.

Недавно стало известно, что работой крупнейших IT-компаний мира интересуется и Евросоюз. Власти уже формируют список из примерно 20 техгигантив, работу которых будут регулировать в соответствии с законодательством ЕС. Новые правила будут направлены на ограничение рыночной монополии. Google может оказаться одной из компаний из списка. При выявлении нарушений ЕС обяжет компании разделить бизнес на несколько частей или продать подразделения.