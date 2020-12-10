Федеральная торговая комиссия (FTC) США совместно с генеральными прокурорами 48 штатов передали в суд два антимонопольных иска против компании Facebook. Будут рассматривать покупку компанией таких сервисов как Instagram и WhatsApp, благодаря которым технологический гигант занял доминирующую позицию в сегменте социальных сетей.

Как пишет FTC, агентство "бросает вызов многолетнему курсу противоправного поведения Facebook". 9 декабря на их сайте появилась информация об иске против компании.

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Что известно

Facebook доминирует в сегменте социальных сетей по всему миру. Эта позиция обеспечила потрясающую прибыль. Только в прошлом году компания получила прибыли больше 18,5 миллиарда долларов.

Действия Facebook по закреплению и поддержке монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции, считают в Бюро конкуренции FTC. Целью иска является побуждение к отказу от антиконкурентного поведения, чтобы инновации и свободная конкуренция могли процветать. К иску, в котором комиссия требует соцсеть продать Instagram и WhatsApp, присоединились прокуроры 46 штатов, а также округи Колумбия и Гуама.

Отмечается, что в течение многих лет Facebook устанавливал антиконкурентные условия для доступа сторонних разработчиков программного обеспечения к своей платформе, такие как интерфейсы прикладного программирования (API), позволяющие программам разработчиков взаимодействовать с социальной сетью. В частности, Facebook якобы сделал ключевые API доступными для сторонних приложений только при условии, что они воздерживаются от разработки конкурирующих функциональных возможностей, а также от подключения или продвижения других служб социальных сетей.

В жалобе также говорится о том, что Facebook сначала пытался конкурировать с Instagram, улучшая свои предложения, но в итоге решил приобрести его, а не конкурировать. Приобретение за 1 миллиард долларов в апреле 2012 года якобы нейтрализует прямую угрозу, которую представляет Instagram, и усложняет набор масштабов для конкурентов в социальных сетях.

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То же касается и WhatsApp. FTC утверждает, что до 2012 года WhatsApp стал явным глобальным лидером в сфере обмена сообщениями. И снова Facebook решил выкупить угрозу, а не конкурировать с ней, и в феврале 2014 года объявил о приобретении WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Это приобретение нейтрализует перспективу того, что именно WhatsApp может угрожать монополии Facebook, и в то же время гарантирует, что любая будущая угроза будет труднее набирать масштаб в мобильных сообщениях.

Судебный процесс по этим искам может стать важным шагом в "разделении" одной из крупнейших американских IT-компаний, за которую активно выступает ряд политических сил в США.