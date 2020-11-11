Животное и ребенок: как обустроить гигиену и чистоту дома
Наверное, каждый владелец пушистого домашнего любимца согласится, что поддерживать чистоту дома очень сложно. А когда у вас еще и маленький ребенок, то проблема усложняется вдвое. Как в таком случае поддерживать чистоту и гигиену в доме или квартире?
На носу зима, а еще нестабильная ситуация с пандемией, детские сады и школы могут закрыть в любой момент. Поэтому ребенок проводит значительно больше времени дома. Изолировать малыша и зверюшку у вас не получится, да и не нужно. Ведь психологи уверяют, что игры с четвероногими друзьями положительно влияют на развитие ребенка.
Моем руки и лапы
У владельцев животных должно появиться золотое правило – по возвращении с улицы тщательно моем свои руки, а затем лапы своего любимца. Это важно, потому что кроме физической грязи на лапах животного может переноситься немало неприятных и даже опасных веществ. Поэтому советуем промывать лапы теплой водой с мылом. После этого протереть лапы специальным (который используют отдельно для животного) полотенцем или бумажной салфеткой.
Еще одна опасность может появиться на лапках животного после посещения туалета. Конечно, позволять после этого коту играть с ребенком – недопустимо. Даже если питомец просто прогуляется грязными лапами по полу – это тоже может быть опасно, потом там могут лежать детские игрушки, которые с большой вероятностью маленький ребенок потянет в рот.
Самый лучший вариант – снова вымыть лапы. Однако постоянно следить за котом, когда тот пойдет в туалет, – довольно проблематичная вещь. Поэтому советуем поставить возле туалета влажное полотенце, чтобы животное могло вытирать лапы, возвращаясь из "уборной". Это не так эффективно, как мытье с мылом, однако часть грязи все же такое изобретение уберет. Важно помнить, что это полотенце надо очень часто менять и каждый раз после замены стирать.
Уборка
Несмотря на все советы, частого очищения дома не избежать. Если шерсти много, то сухую уборку нужно делать хотя бы 2 раза в сутки. Здесь очень важно правильно подобрать пылесос, так как именно от этого прибора зависит эффективность уборки.
Производитель Bosch разработал целую линейку пылесосов ProAnimal, созданную специально для эффективной уборки шерсти.
Советуем обратить внимание на модель Bosch BGL6PET1 со специальным пылесборником. Он имеет дополнительный угольный слой. Такая конструкция позволяет отфильтровать не только пыль, но и неприятный запах.
Еще одно важное преимущество этой модели – турбощетка, которая обеспечивает еще более тщательную уборку шерсти и грязи. Также она поддерживает автоматическое регулирование мощности, то есть насадка умеет автоматически адаптироваться к различным типам поверхности пола, следовательно клиент получает оптимальную работу на всех поверхностях, даже на ковре.
Также хотим обратить внимание на функцию самоочистки турбощетки, таким образом, нажав на кнопку, можно легко удалить шерсть домашних животных с щетки. Согласитесь, это очень приятный бонус.
Важно, что пылесосы Bosch отличаются долговечностью работы. Так, производитель обеспечивает 10-летнюю гарантию на свои моторы пылесосов с мешком и контейнером. Для этого нужно после покупки зарегистрировать устройство в кабинете MyBosch на официальном сайте компании.
Несмотря на эффективную сухую уборку, рекомендуем хотя бы раз в день проводить влажную уборку. Мыть поверхность можно как обычной водой, так и специальным мыльным раствором. Главное после такой "химической обработки" еще раз или дважды вымыть пол еще простой влагой, чтобы стереть остатки моечного вещества. Это особенно важно, как для животных, так и для ребенка.
Наводим красоту
С шерстью животных тоже надо быть осторожным. Кроме физического дискомфорта, особенно в период линьки, она может вызвать кашель, чихание, проявления аллергической реакции и даже астмы. Поэтому если ваш любимец имеет густую и пушистую шерсть, то укротить ее поможет парикмахерская. Груминг-салоны (парикмахерские для животных) есть едва ли не в каждом украинском городе.
В конце концов, уменьшить количество шерсти можно и собственноручно, но только если вы на 100% уверены, что не пораните ни животное, ни себя.
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