Наверное, каждый владелец пушистого домашнего любимца согласится, что поддерживать чистоту дома очень сложно. А когда у вас еще и маленький ребенок, то проблема усложняется вдвое. Как в таком случае поддерживать чистоту и гигиену в доме или квартире?

На носу зима, а еще нестабильная ситуация с пандемией, детские сады и школы могут закрыть в любой момент. Поэтому ребенок проводит значительно больше времени дома. Изолировать малыша и зверюшку у вас не получится, да и не нужно. Ведь психологи уверяют, что игры с четвероногими друзьями положительно влияют на развитие ребенка.

Моем руки и лапы

У владельцев животных должно появиться золотое правило – по возвращении с улицы тщательно моем свои руки, а затем лапы своего любимца. Это важно, потому что кроме физической грязи на лапах животного может переноситься немало неприятных и даже опасных веществ. Поэтому советуем промывать лапы теплой водой с мылом. После этого протереть лапы специальным (который используют отдельно для животного) полотенцем или бумажной салфеткой.

Еще одна опасность может появиться на лапках животного после посещения туалета. Конечно, позволять после этого коту играть с ребенком – недопустимо. Даже если питомец просто прогуляется грязными лапами по полу – это тоже может быть опасно, потом там могут лежать детские игрушки, которые с большой вероятностью маленький ребенок потянет в рот.