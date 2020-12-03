Компания Vodafone работает над своими фирменными очками смешанной реальности под названием Nreal Light. Они имеют полноформатный дисплей, способный демонстрировать контент IMAX-уровня, а также полную поддержку Android-приложений.

Вскоре Vodafone Nreal Light поступят в продажу, рассказали в Vodafone.

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Чем интересны

Как говорят разработчики, эффект от показа контента при ношении очков такой же, как при посещении IMAX-кинотеатра. Подключение к Android-смартфону происходит через USB Type-C. Девайс может работать как с виртуальной, так и со смешанной реальностью. Очки предлагают отслеживание сразу в шести плоскостях для правильного позиционирования картинки.

Vodafone Nreal Light / Фото vodafone

Алгоритм работы заключается в наложении виртуальных интерактивных элементов на реальную картинку, а также возможности взаимодействия с 3D-объектами. Nreal Light будут совместимы с большинством существующих приложений для Android-устройств.

С помощью очков пользователи смогут серфить в интернете, смотреть фильмы, играть в игры или общаться в соцсетях.

Дата продаж

Старт продаж Vodafone Nreal Light состоится весной 2021 года. Сначала новинка поступит в продажу в Германии и Испании.