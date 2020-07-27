Еще один мобильный оператор Vodafone запускает в Украине услугу eSIM. Продажа виртуальных SIM-карт уже стартовала. Ранее eSIM запустил lifecell.

Как рассказали в Vodafone, запуск функции они провели после результатов исследования – за первую половину 2020 года поступление смартфонов с eSIM в сети Vodafone увеличилась на 60%.

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Преимущество eSIM

eSIM – это виртуальная версия физической SIM-карты. Вместо классического слота производители устанавливают микрочип, дальше можно загружать цифровую SIM-карту, просто просканировав QR-код.

Виртуальную eSIM-карту можно использовать в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.

В каких устройствах доступна eSIM:

iOS

iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;

iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5, iPad 7th generation;

Android

Samsung Fold, S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip

Google Pixels 2, 3, 4;

Motorola RAZR;

Huawei P40

Microsoft Surface Pro 5

Цена

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Клиенты Vodafone могут купить eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro стоимостью 150 гривен. Для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM составит 100 гривен. Замена существующей SIM-карты на eSIM будет стоить абонентам 100 гривен.