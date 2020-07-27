Vodafone запускает eSIM: каково ее преимущество
Еще один мобильный оператор Vodafone запускает в Украине услугу eSIM. Продажа виртуальных SIM-карт уже стартовала. Ранее eSIM запустил lifecell.
Как рассказали в Vodafone, запуск функции они провели после результатов исследования – за первую половину 2020 года поступление смартфонов с eSIM в сети Vodafone увеличилась на 60%.
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Преимущество eSIM
eSIM – это виртуальная версия физической SIM-карты. Вместо классического слота производители устанавливают микрочип, дальше можно загружать цифровую SIM-карту, просто просканировав QR-код.
Виртуальную eSIM-карту можно использовать в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.
В каких устройствах доступна eSIM:
iOS
- iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;
- iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5, iPad 7th generation;
Android
- Samsung Fold, S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip
- Google Pixels 2, 3, 4;
- Motorola RAZR;
- Huawei P40
- Microsoft Surface Pro 5
Цена
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Клиенты Vodafone могут купить eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro стоимостью 150 гривен. Для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM составит 100 гривен. Замена существующей SIM-карты на eSIM будет стоить абонентам 100 гривен.