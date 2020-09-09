Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели тестовые испытания экспериментальных роботов-собак Q-UGV (Vision 60) от компании Ghost Robotics.

Роботов Q-UGV испытали на авиабазе Неллис в штате Невада. Четвероногих роботов-собак использовали в качестве разведчиков, а также для охраны и патрулирования зон авиабазы, сообщает CNN.

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Как используют роботов Q-UGV

В целом роботы имеют большой спектр применения, вплоть до работы в штурмовых группах. Они могут работать как в режиме дистанционного управления, так и автономно.

Роботы способны выполнять различные боевые задачи

Q-UGV можно управлять дистанционно, впрочем они способны к автономной работе

Vision 60 оснащены тепловизорами, датчиками движения, высокочувствительными PTZ-камерами теплового и видимого излучения, а конструкция ног дает преимущество в маневренности и легкости (плюс в выявлении мин).

Роботы Q-UGV во время испытаний: