Военные США провели испытания "роботов-собак": фото, видео
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели тестовые испытания экспериментальных роботов-собак Q-UGV (Vision 60) от компании Ghost Robotics.
Роботов Q-UGV испытали на авиабазе Неллис в штате Невада. Четвероногих роботов-собак использовали в качестве разведчиков, а также для охраны и патрулирования зон авиабазы, сообщает CNN.
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Как используют роботов Q-UGV
В целом роботы имеют большой спектр применения, вплоть до работы в штурмовых группах. Они могут работать как в режиме дистанционного управления, так и автономно.
Роботы способны выполнять различные боевые задачи
Q-UGV можно управлять дистанционно, впрочем они способны к автономной работе
Vision 60 оснащены тепловизорами, датчиками движения, высокочувствительными PTZ-камерами теплового и видимого излучения, а конструкция ног дает преимущество в маневренности и легкости (плюс в выявлении мин).
Роботы Q-UGV во время испытаний: