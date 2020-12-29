Украинский провайдер Volia решил пересмотреть абонентскую плату и "оптимизировать" тарифную линейку. Проще говоря, пользователям стоит ожидать повышения тарифов. Это произойдет с 1 января 2021 года.

Правда, речь идет не только о повышении цен, но и о переименовании тарифов, а также отказе от каналов группы Discovery, сообщили в пресс-служба Volia.

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В компании также объяснили, что повышение стоимости услуг для пользователей связано с очередным повышением размера лицензионных отчислений Украинским медиа-группам (каналы 1+1, ICTV, Интер, Украина и т.д.) и правообладателям других каналов в среднем на 25-30% начиная с 1 января 2021 года.

При этом вместо каналов группы Discovery провайдер решил добавить познавательные каналы Viasat и фильмовые каналы TV1000.

Отключат такие каналы группы Discovery