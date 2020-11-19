Компания Volvo Cars рассказала об уникальной системе смешанной реальности, которая позволяет тестировать новейшие автомобильные технологии, прежде всего средства безопасности, в виртуальном пространстве — без необходимости создавать любые физические прототипы или выстраивать сложные сценарии.

Volvo называет платформу "совершенным симулятором вождения". Она использует среду 3D-моделирования в реальном времени Unity, а также разработки финских экспертов в области виртуальной и смешанной реальности Varjo, пишет официальный сайт компании.

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Что известно

Система объединяет подвижное водительское кресло, руль с тактильной обратной связью, а также очки виртуальной реальности, которые обеспечивают реалистичную трехмерную графику высокой четкости. Также используется специальный костюм для тела Teslasuit, который обеспечивает тактильную обратную связь с виртуальным миром, а также отслеживает реакции организма.

Платформа позволяет моделировать самые разнообразные дорожные ситуации и сценарии взаимодействия человека с машиной. Это, в частности, функции активной безопасности и помощи водителю, перспективные пользовательские интерфейсы автономного вождения.

Такое сочетание программного и аппаратного обеспечения позволяет инженерам Volvo Cars бесконечно моделировать сценарии дорожного движения. Они могут получить важную информацию о взаимодействии между людьми и автомобилем для разработки новых функций в области безопасности, помощи водителю и автономного вождения,

– отмечает Volvo Cars.