Всё больше именитых автопроизводителей переходят к массовому выпуску автомобилей с электродвигателем или переводят на «зелёные» силовые установки уже существующие модели. Не стал исключением и шведский бренд Volvo, который объявил о начале производства электрической версии кроссовера XC40, представленного в 2017 году.

Новинка под названием XC40 Recharge стала первым полностью электрическим автомобилем Volvo, который был представлен около года назад. Наконец, компания объявила о начале его производства на своём заводе в Генте, Бельгия, сообщает Electrek.

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Дизайн электрокара аналогичен его бензиновой версии, за исключением закрытой радиаторной решётки, чёрной крыши и немного видоизменённых порогов с зеркалами. Интерьер автомобиля дополнился информационной системой, которая работает на базе Android и включает поддержку таких сервисов, как Google Assistant, Google Maps и Google Play.

Фото Volvo XC40 Recharge:

Электромобиль оснащён аккумулятором на 78 кВтч, заявленный запас хода которого на одной «заправке» составляет до 418 километров. Зарядить АКБ от источника переменного тока с мощностью до 11 кВт можно за 7,5 часа, а посредством фирменного блока питания на 150 кВт ёмкость батареи пополнится с 10 до 80% за 40 минут.

Полноприводный автомобиль получил по одному электродвигателю на каждую ось. Их суммарная мощность составляет 408 л.с., что, по заявлению производителя, обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость новинки — 180 км/ч.



4х4 версия электрокара получит по двигателю на каждую ось 4х4 версия электрокара получит по двигателю на каждую ось

Цена Volvo XC40 Recharge

Volvo не раскрывает планируемый тираж XC40 Recharge до конца текущего года, но утверждает, что вся пилотная партия электрокроссоверов уже распродана. Розничная цена модели стартует с отметки в 55 000 долларов в зависимости от комплектации.