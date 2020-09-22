Среднебюджетный смартфон OnePlus Nord можно считать одним из самых ожидаемых устройств года. Однако, после его выхода появляется информация о многочисленных багах, а некоторые инциденты откровенно настораживают.

В частности, резко увеличилось количество жалоб от владельцев OnePlus Nord, которые столкнулись со сбросом всех настроек до заводских. И по их заверениям – это делал сам смартфон, передает Gizchina.

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То есть пользователи теряли все сохраненные данные, например фотографии, видеоролики и другие важные файлы.

Реакция OnePlus

В OnePlus проблему признают. Там говорят, что их разработчики работают над исправлением ошибки. Как сейчас владельцам смартфона сохранить данные – рекомендаций нет. Также неизвестны причины происходящего и что именно приводит к сбою.

Напомним, со времени анонса OnePlus Nord прошло всего два месяца. Однако, он уже получил несколько обновлений, первое из которых было выпущено на следующий день после появления смартфона на рынке. Несмотря на все усилия разработчиков, исправить все проблемы им всеравно не удается.