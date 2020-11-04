Запущенный в далеком 1977 году космический аппарат Voyager 2 успел удалиться от Земли на расстояние около 19 миллиардов километров, но до сих пор продолжает свою работу по изучению внешних границ Солнечной системы.

До недавнего времени прямая связь с зондом была потеряна из-за технических причин – но через восемь месяцев "молчания" агентство NASA объявило об успешном восстановлении контакта с космическим аппаратом, сообщает ARS Technica.

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Как наладили связь с Voyager 2

Для связи со столь удаленным аппаратом NASA использует три радиоантенны, находящиеся на территории США, Испании и Австралии. При этом отправлять команды одному из старейших активных зондов может только последняя, под названием Deep Space Station 43 – однако ремонт, который длился почти восемь месяцев у инженеров агентства не было такой возможности.

Комплекс удаленной космической связи Deep Space Station 43

Наконец, в ходе тестирования обновленного оборудования, что составляет два новых радиопередатчика, ученым удалось восстановить связь с Voyager 2, свидетельством чего стало исполнение переданных ему команд. Ожидается, что стабильный контакт будет восстановлен уже в феврале 2021 года.

Это хорошие новости для NASA и науки в целом, поскольку Voyager 2, как и его предшественник, продолжит отправлять на Землю данные о скорости, плотности, температуре и давлении заряженных частиц в межзвездном пространстве.