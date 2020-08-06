Соцсеть Facebook удалила сообщение президента США Дональда Трампа. Оно касалось заболевания COVID-19 у детей и содержал очевидно ложные сведения – якобы дети коронавирус переносят легче, чем взрослые.

Трамп и Facebook

Как пишет издание The Guardian , удаленная соцсетью Facebook публикация Трампа содержала видео, где Трамп ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

Напомним В конце июля Трамп обиделся на Twitter

В компании Facebook пояснили, что считают слова Трампа нарушением правила соцсети о запрете распространения ложной информации о коронавирусе:

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации".

Отметим, ранее Facebook много критиковали за то, что посты Трампа – несмотря на содержимое, которое можно трактовать как расистское, агрессивное , ксенофобское – игнорировали, а следовательно позволяли американскому президенту нарушать правила сообщества.

Действительно, Facebook впервые в истории удалил пост самого Трампа. Но ранее, в этом же 2020 году соцсеть удаляла рекламу президента США, которая содержала "символ, исторически связанный с нацистами".

Добавим, что через несколько часов после решения Facebook об удалении поста о коронавирус у детей аналогичные действия совершил и Twitter, как сообщили в CNN.

Трамп и Twitter

26 мая Twitter впервые обозначил твит Дональда Трампа как таковой, что содержит фейковую информацию. Там Трамп – вполне голословно – утверждал, что голосование по почте поспособствует фальсификации результатов выборов.

Трамп разозлился и обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Штатах. А вскоре Трамп подписал указ против "онлайн-цензуры со стороны социальных сетей" в США.

Трамп и TikTok

В июне Трамп возобновил предвыборную компанию, организовав митинг на стадионе в Оклахоме. Заявки на участие в митинге подали более миллиона человек, а пришли – 6000. Виновными, как оказалось, были не протесты, и не коронавирус, а американские подростки, которые разыграли Трампа с помощью TikTok.

А потом Трамп заявил, что TikTok в США запретят – мол, Китай через эту соцсеть собирает персональные данные американцев. Избежать этого можно – но только до 15 сентября и при условии, если TikTok приобретет компания из США. Заинтересованность проявила Microsoft.