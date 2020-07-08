Презентациями онлайн уже никого не удивишь. Поэтому китайская компания OnePlus решила пойти еще дальше и организовать первую в истории презентацию смартфона в режиме дополненной реальности.

Речь идет о первом для компании среднебюджетном смартфоне Nord. Его официальная презентация запланирована на 21 июля.

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На самом деле, сложно представить, как компания организует это событие. Но в Google Play и Apple App Store уже можно скачать необходимое приложение Nord Launch. Сейчас в нем доступен 3D-тизер будущего мероприятия.

Презентация OnePlus Nord: видеоанонс

Что известно о смартфоне

По слухам, OnePlus Nord будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G. Основной блок камер будет иметь 4 модуля, а фронтальная камера будет состоять из двух датчиков. Их размесят в специальном отверстии в левой верхней части экрана.

Среди цветовых вариантов на выбор у пользователя будет 4 модели. OnePlus Nord должен поступить в продажу на рынках Европы и Индии.