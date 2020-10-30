VPN использует большое количество людей для защиты своей конфиденциальности. Собственное решение предложила и компания Google для пользователей фирменного облачного сервиса.

За свой новый VPN-сервис поисковый гигант Google не требует отдельной платы. Однако есть один нюанс, пишет The Verge.

Интересно Google тестирует функцию сравнения Android-приложений в Play Маркете

Детали новой услуги

Чтобы подключиться к VPN бесплатно, необходимо оформить подписку на Google One по тарифу на 2 ТБ. Цена набора – 9,99 долларов (285 гривен) в месяц, или 99 долларов (более 2 800 гривен) за год. Вместе с тем пользователи тарифного плана получают кешбек в размере 10% на покупки в Google Play. Кроме того, воспользоваться VPN могут до пяти человек в рамках семейной подписки.

Сервис встроен в приложение Google One, поэтому всего в один клик вы можете быть уверены, что ваше соединение защищено от хакеров,

– говорится на сайте Google.

По словам разработчиков, Google планирует начать распространять сервис для пользователей в США в течение ближайших недель. Выпуск в других регионах, а также для платформ iOS, Windows и macOS, планируется в следующих месяцах.