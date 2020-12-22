Несмотря на все проблемы Cyberpunk 2077, игра привлекла много внимания. Игроки по-прежнему активно обсуждают новости, патчи и сложности, с которыми CD Projekt RED столкнулась после релиза. Повышенной активностью воспользовались и мошенники.

Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом несуществующей мобильной версии Cyberpunk 2077. Информацию опубликовали в Twitter.

Интересно Известная видеоигра получила официальную украинскую локализацию

Что известно

Известно, что под видом Cyberpunk 2077 для Android распространяется программа-вымогатель Coderware. Когда приложение заражает смартфон, оно зашифровывает все данные на устройстве.

Жертва при этом получает сообщение с требованием отправить 500 долларов в биткоинах. Кроме того, мошенники требуют отправить средства в течение десяти часов, иначе данные будут удалены навсегда.

Вредоносная программа на сайте мошенников / Фото 3dnews

Злоумышленники распространяют Coderware через сайт с дизайном, который повторяет официальный магазин приложений Play Маркет. На сайте также есть вроде отзывы и оценки, большинство из которых – самые высокие.