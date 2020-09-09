В сети появились фото с камерами всех 4 смартфонов новой линейки от Apple. Как свидетельствуют снимки, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro получат больше качественных объективов.

Фото с камерами обнародовали источники по поставкам комплектующих. На снимках показаны защитные наклейки для модуля основной камеры всех четырех моделей iPhone 12, передает Mydrivers.

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Что стало известно

Что касается дизайна, то камеры новинки мало чем отличаются от предшественников.

На фото присутствуют камеры от 5,4-дюймового iPhone 12 и 6,1-дюймового iPhone 12 Max, которые получат идентичные внешние блоки основных камер. Они содержат по 2 датчика изображения и светодиодную вспышку.



Камеры линейки iPhone 12 / Фото mydrivers.com

При этом у 6,1-дюймового iPhone Pro 12 и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max будут камеры с тремя датчиками и дополнительным отверстием для лазерного дальномера. Датчики изображения в обеих моделях должны быть одинаковыми.

Когда увидим

Недавно Apple официально объявила дату осенней презентации. Она состоится 15 сентября. Именно тогда должны были бы представить линейку iPhone 12.