Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 понемногу нарушают молчание. На официальном Discord-канале игры один из комьюнити-менеджеров проекта поделился амбициями компании, а также приоткрыл завесу тайны даты выхода тайтла.

Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 с ником Rock_4 ответил на многочисленные вопросы пользователей и раскрыл некоторые детали грядущей игры, рассказывает 24 канал.

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Мы собрали различные комментарии, отвечающие на вопросы, которые больше всего интересовали фанатов S.T.A.L.K.E.R..

Кто выдает игру

Microsoft не является издателем. Мы сами выдаем свои игры. Для нас очень важна творческая свобода и минимум "плетей" во время разработки. 2.0.2.1. было шифром, который закончился, даты релиза нет. Многие восприняли эту шутку, как дату.

Для сомневающихся в результате

Уверенность в успехе проекта у нас есть, но это не значит, что мы выпустим некачественный продукт. Тут скорее обратная мотивация: игра очень ожидаемая, а значит, мы просто не можем подвести всех тех, кто ждет. Все нужно сделать идеально, пробить потолок индустрии, как это делал тот же "Ведьмак". И знаете что? Мы чувствуем в себе силы для того, чтобы это сделать. Это вполне может звучать в духе маркетологов или слишком самонадеянно, но это не так. Я уже много раз говорил, что кайфую от того результата, который вижу. Особенно радуется в этот момент моя фанатичная часть.

На что будет похожим S.T.A.L.K.E.R. 2

УFallout 1, 2 и New Vegas отлично построены квесты. Означает ли это, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут квесты, как в этих играх? Нет. Стрельба объективно хороша в новой Call of Duty и во всех Battlefield. Означает ли это, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 стрельба будет такой, как в этих играх? Нет. Мы стараемся смотреть на все игры, которые выходят, декомпозировать их и в процессе смотреть, какие фишки будут работать у нас, а какие нет.

Напомним, что недавно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали первую часть саундтрека игры. Далеко не все фанаты оценили смену атмосферного эмбиента на электронные мотивы, но в целом публика приняла музыку тепло. Дата выхода проекта неизвестна. Ознакомиться с комментариями комьюнити-менеджера игры можно на Discord-канале S.T.A.L.K.E.R. 2.