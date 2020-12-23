Цифра дня: всю партию Redmi 9 Power раскупили за 30 секунд
Недавно смартфон Redmi 9 Power поступил в продажу в Индии. И надо сказать, что новинка получила бешеную популярность – первый этап его продаж стал очень успешным.
Так, вся первая партия смартфона Redmi 9 Power была закуплена всего за 30 секунд. Об этом рассказал глава индийского подразделения Ману Кумар Джайн.
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Следующий этап продаж в стране запланирован на 29 декабря, и, учитывая спрос, в компании планируют сделать вторую партию больше, чтобы удовлетворить высокий спрос.
Чем интересен Redmi 9 Power
Смартфон получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища предусмотрено 2 варианта – 64 или 128 ГБ.
Новинка работает под управлением операционной системы Android 10.
Основная камера состоит из 4 модулей: 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.
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