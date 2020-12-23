Недавно смартфон Redmi 9 Power поступил в продажу в Индии. И надо сказать, что новинка получила бешеную популярность – первый этап его продаж стал очень успешным.

Так, вся первая партия смартфона Redmi 9 Power была закуплена всего за 30 секунд. Об этом рассказал глава индийского подразделения Ману Кумар Джайн.

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Следующий этап продаж в стране запланирован на 29 декабря, и, учитывая спрос, в компании планируют сделать вторую партию больше, чтобы удовлетворить высокий спрос.

#Redmi9Power off to a rocking start.



Today's 1st sale: entire stock was sold out in less than 30 secs.



Did not manage to buy this #PowerPacked #6000mAh phone? Next sale on 29th December.



Our India factories are working hard to produce more. #MadeInIndia



I ️ #Redmi https://t.co/ubcfEjoMyv pic.twitter.com/1hBocuqrKq — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 22, 2020

Чем интересен Redmi 9 Power

Смартфон получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища предусмотрено 2 варианта – 64 или 128 ГБ.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10.

Основная камера состоит из 4 модулей: 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.