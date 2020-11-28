Несколько дней назад компания Xiaomi представила первые умные часы под брендом Redmi. Им прогнозировали бешеную популярность, и первые продажи не разочаровали – всю партию часов раскупили еще до старта продаж.

Официальный старт продаж, напомним, запланирован на 1 декабря, сообщает Gizchina.

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Однако, уже на следующий день после презентации вся стартовая партия умных часов была распродана по предварительным заказам.

При этом магазин Giztop, которые осуществляет доставку товаров по всему миру, предлагает жителям любых стран купить глобальную версию Redmi Watch по цене 59 долларов.

Напомним, по предварительному заказу новинку можно было приобрести за 40 долларов. А с 1 декабря цена часов составит 45 долларов.

Чем интересны

Redmi Watch получили 1,4-дюймовый квадратный цветной экран, который поддерживает функцию автоматической регулировки яркости. Экран покрыт защитным стеклом 2.5 D.

Часы имеют круглосуточный датчик сердечного ритма, поддерживают отслеживание сна и много спортивных режимов. Также здесь есть модули GPS и NFC. На одном заряде часы могут работать без подзарядки до 7 дней.