Завершился финал IT-чемпионата DEV Challenge. Эксперты определили победителей в направлении Cinema Tech, которые поедут на обучение в Кремниевую долину.

Как рассказали 24 каналу организаторы, эта категория была создана для развития технологий стриминговых платформ по инициативе Национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

Интересно Сколько зарабатывают работники американских стартапов: зарплаты в цифрах

Одна из главных целей направления – создание решений, которые помогут популяризировать украинский и украиноязычный контент. Его ищут 63% украинцев, согласно исследованиям компании.

Победители направления Cinema Tech получат поездку в Кремниевую долину. Организацию и визовую поддержку берет на себя компания We_Challenge. В течение 7 дней украинские разработчики посетят лекции в университетах Berkeley и Stanford и встретятся со своими коллегами, которые работают в офисах Facebook, Google, Amazon, Twitter и новых топовых стартапах.

Кто победил

Дарья Полищук , победившая в номинации Product Design (UX), предложила решение, которое помогает зрителю более интересно проводить время на стриминговой платформе с помощью добавления социальной составляющей.

, победившая в номинации Product Design (UX), предложила решение, которое помогает зрителю более интересно проводить время на стриминговой платформе с помощью добавления социальной составляющей. Дмитрий Бойчук, который занял первое место в номинации App design (UI) в категории hard, создал лучшее решение нового визуального стиля для мобильного приложения онлайн-кинотеатра, которое будет удобным для просмотра контента как на Smart TV, так и прямо на телефоне.

Интересно В Украине определили победителей Cinema Challenge Hackathon, приз – 50 тысяч долларов

В целом, в IT-чемпионате приняло участие более 1000 специалистов из 11 стран и 89 населенных пунктов. В финал попало около 150 участников.