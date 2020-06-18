Из-за коронавируса фабрику Lucid Motors закрыли, и компания не успеет начать выпуск электрического седана Air с 9 сентября, как обещала. Однако теперь компания обещает поделиться точными подробностями о машине в сентябре.

В компании отметили, что 9 сентября состоится онлайн-презентация, на которой обещают раскрыть больше информации, чем просто внешний и внутренний вид машины, пишет TechCrunch.

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Седан Lucid Air по цене в 60 тысяч долларов был представлен в 2017 году, но тогда компании не удалось привлечь средства на производство. Удача пришла в 2018 году, когда государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии поверил в компанию и вложил в нее около 1 миллиарда долларов.

В конце прошлого года компания открыла, наконец, предварительные заказы — за 1 тысячу долларов жители европейских стран могли забронировать первый электромобиль Lucid. Первые поставки были запланированы на 9 сентября 2020 года, однако пандемия коронавируса испортила эти планы. Теперь их перенесли на начало 2021 года.

Получив разрешение от властей Аризоны на возобновление работ на заводе, Lucid начала наращивать штат сотрудников. За прошедшие три месяца к компании присоединилось более 160 новых сотрудников, а до конца 2020 года наймут еще 700 человек.

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Конкуренция с Tesla Model S

Впервые компания Lucid Motors представила роскошный седан Lucid Air в 2016 году. Электромобиль класса "люкс" с запасом хода около 650 км в сочетании с двигателем в 1000 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 2,5 секунды тут же назвали "убийцей Tesla Model S". Однако, его триумфального появления пришлось ждать более четырех лет.