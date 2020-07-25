Представили новый струйный принтер Selpic P1. Он получил очень компактный форм-фактор, который напоминает ручку. Интересно, что он сможет печатать на самых разных поверхностях чернилами восьми цветов.

Еще один интересный факт, Selpic P1 не требует розетки и его можно разместить даже в нагрудном кармане, передает tuttotech.net.

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Этот струйный принтер удобно держать одной рукой. Вес аксессуара составляет всего 92 грамма.

Характеристики

Устройство может напечатать текст, логотипы, QR-коды и другой контент на различных видах пористых поверхностей, например бумаге, текстиле, коже и дереве.



Принтер может поместиться в кармане / tuttotech.net

Он работает от встроенного аккумулятора, емкостью 210 мАч. Этого должно хватить на 3,5 часа автономности. Зарядка происходит через порт USB Type-C.

Разрешение печати Selpic P1 составляет 600 dpi. Его печатающая головка оснащена 300 соплами, расположенными на расстоянии 0,002 дюйма друг от друга.

Устройство также распознает переносы строки и поддерживает режим быстрой печати – до 300 мм в секунду.

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Управлять принтером можно с помощью смартфона через Wi-Fi. Предварительно нужно установить фирменное приложение. Кстати, приложение поддерживает функцию распознавания речи, поэтому текст для печати можно надиктовать на микрофон.

Цена

Оформить предварительный заказ Selpic P1 можно по цене 99 долларов (примерно 2700 гривен).