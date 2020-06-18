2020 год стал годом вызовов для бизнеса и заставил искать новые тенденции для работы. Одним из нововведений стал рост онлайн-коммуникаций. Это общение внутри команды, деловые переговоры с партнерами, заключение соглашений онлайн, конференции, вебинары и тому подобное.

Как адаптироваться к новым условиям и наладить успешные онлайн-коммуникации, 24 каналу рассказал менеджер по развитию бизнеса персональных корпоративных систем Lenovo Сергей Горохов.

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Уникальность коммуникации онлайн

Литература и учебники по деловым переговорам учат, как организовывать встречи, каким должен быть внешний вид переговорщика, какие позы занимать во время разговора и многое другое. Но большинство из этих советов не работают при коммуникации в режиме онлайн.

Чем ценны обычные встречи? Кроме вербального общения, собеседники сознательно и бессознательно обращают внимание на невербальные знаки, формируя образ собеседника. В зависимости от этого, в гипоталамусе синтезируются гормоны окситоцин и вазопрессин, которые влияют на такие поведенческие проявления как доверие, щедрость, благосклонность. Ученые провели множество экспериментов, которые продемонстрировали, что уровень этих гормонов не повышается, если человек общается с роботом или чат-ботом.



Менеджер Lenovo Сергей Горохов / Фото: пресс-служба Lenovo

Если вы ведете разговор с людьми через средства удаленной связи, то стоит его максимально "оживить". Проверьте вебкамеру, микрофон, внешнюю гарнитуру или работу встроенных динамиков, а также интернет – они должны работать качественно и стабильно.

Поэтому современные модели наших корпоративных персональных устройств оборудованы HD веб-камерами, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и четырьмя отверстиями микрофонов, которые вместе создают объемное звучание. Такие технологии позволяют ощутить эффект присутствия и живого общения.

Есть примеры, когда удаленно проводят собрания акционеров крупных корпораций, правительственные заседания, важные переговоры и тому подобное.

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Раньше при выборе персональной техники для сотрудников, компании крайне редко обращали внимание на мультимедийные характеристики.

Однако, в новых реалиях от того, насколько эффективно сотрудник ведет коммуникацию удаленно, может зависеть эффективность решения самых серьезных задач, которые раньше можно было осуществить только офлайн.

Как выбрать устройство для эффективной онлайн-коммуникации

Отдавайте предпочтение мобильным решениям (ноутбуки, устройства 2-в-1), тогда сотрудник сможет вести коммуникацию, где бы он не находился.



Веб-камеры современных ноутбуков отлично справляются с видеосвязью, транслируя изображение в HD (1280x720 пикселей). Этого достаточно для качественной картинки, но при необходимости можно докупить внешнюю Full HD (1920x1080 пикселей) или 4K (3840x2160 пикселей) веб-камеру.



Стоит приобрести гарнитуру. Выбирайте беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления (ANC), минимизации шума окружающей среды (ENC) и встроенным микрофоном. Обращайте внимание на время автономной работы беспроводной гарнитуры, важно, чтобы наушниками можно было пользоваться рабочий день без дополнительной подзарядки. Чувствительность должна быть выше 100 дБ, а частотный диапазон в пределах 20-20000 Гц. Такие характеристики позволят насладиться качественным и объемным звуком.

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