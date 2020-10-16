Ученые NASA смоделировали магнитные поля Земли и Луны около 4 млрд лет назад и сделали выводы, что когда-то спутник спас планету и помог сохранить ее атмосферу. Если бы этого не произошло, жизнь в ее нынешнем виде была бы невозможна.

Ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что магнитное поле молодой Луны, которая в то время находилась гораздо ближе, пересекалось с магнитосферой Земли и защищало атмосферу планеты от уничтожения солнечными частицами. Такие данные опубликовали ученые NASA в своем исследовании.

На тему Без России и Китая: NASA объявило страны-участницы инициативы по освоению Луны и космоса

Что выяснили исследователи

Сегодня нам известно, что Луна появилась около 4,5 миллиардов лет назад в результате столкновения Земли с объектом размером с Марс. Удар привел к выбросу раскаленной массы на орбиту. Со временем порода собралась в единое тело, образовав спутник, который с тех пор медленно остывал и удалялся от планеты.

Такой серьезный катаклизм не мог пройти для Земли бесследно: следующие миллиарды лет она оставалась непригодной для жизни, была раскаленная, а молодое и нестабильное солнце поливало ее потоками частиц. Однако даже при таких условиях атмосфера сохранилась. До сих пор ученые пытались выяснить, почему. И похоже, нашли ответ.

Благодаря компьютерному моделированию смогли сделать предположение, что в этом помогла именно Луна. Долгое время, пока она хранила расплавленные недра, у спутника было собственное магнитное поле, следы существования которого мы до сих пор можем отследить в образцах местных пород. Оно было значительно слабее, чем земное, и исчезло полностью лишь 1-2, 5 миллиарда лет назад, когда железное ядро в центре застыло.



Магнитные поля Земли и Луны пересекались / иллюстрация NASA

На тему Tesla Roadster Илона Маска пролетела Марс на рекордно близком расстоянии

По причине более ближнего, чем сегодня, расположения Луны к Земле – 130 тысяч километров четыре миллиарда лет назад против нынешних 385 тысяч километров – их магнитные поля пересекались и взаимодействовали. Ученые из NASA исследовали это взаимодействие и опубликовали результаты в журнале Science Advances.

Авторы утверждают, что магнитные поля Земли и Луны могли соединяться, создавая дополнительную защиту от частиц солнечного ветра, и даже обмениваться частицами атмосфер, что объясняет наличие азота на Луне.

Магнитное поле Луны значительно ослабло 3,2 миллиарда лет назад, а позже полностью исчезло. После этого солнечный ветер уничтожил атмосферу спутника, испарив ее в космос.