Сеть магазинов Walmart тестирует возможность доставки товаров на беспилотных автомобилях. Для этого заключили соглашение с Cruise.

Партнером проекта выступит компания Cruise, которая разрабатывает беспилотники совместно с General Motors. Об этом пишет CNBC.

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Что известно

Тестирование проведут в 2021 году в городе Скоттсдейл штата Аризона. Доставка будет осуществляться с помощью электромобилей. Пользователи смогут разместить заказ в ближайшем Walmart, после чего его доставят на беспилотном авто разработки Cruise.

Представитель торговой сети отметил, что это поможет компании достичь двух целей: быстрой и безопасной доставки, а также снизить число выбросов в атмосферу.

Cruise не единственный разработчик, с которым сотрудничает Walmart. Среди других были также Ford и Waymo. Кроме этого, магазин тестирует с несколькими операторами доставку товаров с помощью беспилотников.

Аналогичные функции тестирует онлайн-магазин Amazon. Например, в января 2019 года компания запустила тестовую программу по доставке товаров с помощью беспилотников.