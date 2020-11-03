Walmart решил отказаться от услуг роботов: в чем дело
Сеть супермаркетов Walmart решила отказаться от услуг роботов для мониторинга количества и места расположения товаров. Для этой работы прибегают к услугам человеческих сотрудников, которые собирают онлайн-заказ.
Ранее в Walmart "работали" работы компании Bossa Nova, которые сканировали товары и отслеживали их расположение на складе супермаркета. Однако, их работа была недостаточно эффективной, пишет The Wall Street Journal.
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Следовательно, из 500 магазинов компании уберут этих роботов.
Почему роботы не подходят
Как сообщают источники издания, в Walmart заметили, что люди могут выполнять эти же функции и давать такой же результат, как и роботы. при этом параллельно люди могут выполнять свои основные задачи.
Этот вопрос стал особенно актуальным во время пандемии. Из-за COVID-19 все больше покупателей Walmart пользуются онлайн-доставкой и самовывозом.
Поэтому сотрудники больше времени проводят на складах для сбора онлайн-заказов, при этом собирая данные о проблемах с запасами. Именно этих работников компания хочет использовать для отслеживания количества и местоположения товаров. Они заменят роботов, которые могут выполнять только одну функцию.
Еще одна причина, подталкивающая Walmart к такому шагу – это страх покупателей относительно роботов в магазинах.
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По словам источника, Walmart уже расторгла контракт с Bossa Nova. С этой компанией сеть сотрудничала в течение последних 5 лет.
При этом Walmart продолжит использовать в магазинах других роботов. Среди них – автоматические скрубберы для мытья полов.
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