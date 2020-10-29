Сегодня, 29 октября, выходит игра Watch Dogs Legion от Ubisoft. Однако журналисты уже успели заранее ее оценить и рассказать о своих впечатлениях.

Watch Dogs: Legion наконец представлена. На популярном агрегаторе Metacritic появились оценки западных журналистов. В основном критики довольны, пишет IGN.

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Первые оценки

На Metacritic у игры 74 балла из 100 возможных для ПК-версии, 73 балла в варианте на PlayStation 4 и 79 баллов в версии для Xbox One.

По мнению критиков, это большой шаг вперед для серии. Они хвалят открытый детализированный мир с множеством разнообразных занятий. Понравилась также возможность завербовать каждого жителя Лондона, что дает невероятное количество вариантов действий.

Недовольство вызвали устаревший движок и повторяемость в битвах, а также обилие рутинных занятий после частичного прохождения.

Оценки некоторых изданий:

Game Informer – 90/100;

GamingBolt – 90/100;

ThisGenGaming – 90/100;

TrueGaming – 85/100;

The Game Fanatics – 85/100;

GameSpot – 80/100;

Wccftech – 79/100;

Gamerheadquarters – 80/100;

COGconnected – 75/100;

PCGamesN – 70/100.

Watch Dogs: Legion вышла 29 октября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. 10 ноября ожидается на Xbox Series X/S, а 12 ноября на PlayStation 5 в цифровой версии и 24 ноября на дисках.

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