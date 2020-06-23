22 июня Apple провела конференцию для разработчиков WWDC 2020. Самое интересное, что анонсировали, это новые версии операционных систем. В частности, новое поколение watchOS 7, которое принесет умным часам несколько интересных функций.

24 канал тоже смотрел онлайн-конференцию, поэтому можем поделиться самым интересным.

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Что нового

Одной из самых обсуждаемых функций стала система обнаружения мытья рук. С обновлением часы смогут распознавать мытье рук: соответствующие движения и плеск воды. После этого включается обратный отсчет, чтобы пользователь мыл руки достаточно долго (в соответствии с рекомендациями медицинских организаций).



С обновлением часы смогут распознавать мытье рук: соответствующие движения и плеск воды. После этого включается обратный отсчет, чтобы пользователь мыл руки достаточно долго (в соответствии с рекомендациями медицинских организаций). Еще одно важное обновление в watchOS 7 – это мониторинг сна. Наконец девайсы от Apple дождались этой услуги. Ведь большинство других умных часов и даже фитнес-трекеров умеют отслеживать сон.



Наконец девайсы от Apple дождались этой услуги. Ведь большинство других умных часов и даже фитнес-трекеров умеют отслеживать сон. Кроме того, появится новый режим Wind Down, который будет работать в паре с iPhone. Это использование ярлыков для приглушения сообщений, работы со списком воспроизведения Apple Music, активации программы для медитации, такого как Calm, и активации заранее заготовленных настроек умного дома через приложение Home.



который будет работать в паре с iPhone. Это использование ярлыков для приглушения сообщений, работы со списком воспроизведения Apple Music, активации программы для медитации, такого как Calm, и активации заранее заготовленных настроек умного дома через приложение Home. С обновлением исчезнет название Activity, при этом функции отслеживания физической активности будут в новом приложении Fitness. Кроме того, новая версия ОС теперь поддерживает направление езды на велосипеде и способна отслеживать физическую активность во время танцев.

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Когда будет доступна

Новую операционную систему watchOS 7 получат умные часы Apple Watch Series 3 и более поздние версии. Обновление станет доступным осенью 2020 года.

Важно, что для работы с новой версией операционной системы смартфон должен быть iPhone 6S или новее с установленной версией iOS 14.