Недавно компания Apple выпустила новую версию операционной системы для смарт-часов watchOS 7. Однако, вместе с новыми функциями апдейт доставил пользователям немало проблем.

Как передает издание Gizchina, от пользователей поступает немало жалоб. многие из них сетуют, что обновление буквально ломает их Apple Watch.

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Что не так

В частности, популярной проблемой является потеря данных GPS. Как говорят пользователи, во время записи данных часы фиксируют лишь начальную точку.

Все пользователи, которые столкнулись с этой ошибкой, подтвердили, что она проявилась после обновления до watchOS 7. Кроме того, некоторые пользователи говорят, что при использовании Apple Watch без iPhone для записи упражнений данные GPS-маршрута отсутствуют.

Интересно, что представители Apple посоветовали пользователям просмотреть соответствующие настройки конфиденциальности, но это не устранило баг.

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Почему возникли проблемы

Напомним, что разработчики не рекомендовали пока устанавливать новую версию операционной системы. Дело в том, что Apple не выпускала финальной версии iOS 14 Golden Master для разработчиков вплоть до презентации 15 сентября. При этом уже на следующий день обновление стало доступно для пользователей.

Поэтому у разработчиков не было времени, чтобы выпустить обновленные версии приложений с исправленными ошибками и новыми функциями. Следовательно, проблем и багов пользователям сейчас не избежать.