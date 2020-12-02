Заметили, как часто в последнее время выходят обновления для WhatsApp? Только в ноябре их было как минимум четыре. Мессенджер явно пытается следовать за трендами, чтобы наконец избавиться от той критики, которой постоянно его подвергают. На этот раз изменения коснулись стикеров и внешнего вида чатов.

Разработчики добавили возможность поиска по стикерах, установку различных изображений в качестве фона для персональных и групповых чатов, а также опубликовали новый набор стикеров, пишет Engadget.

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Что известно

Теперь пользователи смогут установить собственные изображения для чатов. Уточняется, что для каждого чата можно будет применить новое изображение – как из галереи WhatsApp, так и из собственной, что хранится в памяти устройства. Фоновые изображения могут устанавливаться под разные режимы, в том числе Темный.

Смотрите краткую презентацию новой функции: видео

Второе нововведение касается появления возможности поиска стикеров по ключевым словам или смайлам. Пользователи смогут просматривать популярные категории стикеров, которые можно будет добавить в коллекцию.

Поскольку стикеры пользуются большой популярностью среди пользователей WhatsApp, этот инструмент должен понравиться пользователям. Больше не нужно листать весь список стикеров, чтобы найти нужный. Достаточно ввести ключевое слово, и поиск тут же подберет подходящие варианты.

Разработчики также выпустили анимированную версию популярного набора стикеров Всемирной организации здравоохранения под названием "Вместе дома".

Когда ждать

Развертывание новых функций начинается на этой неделе. Вскоре они станут доступны всем пользователям мессенджера WhatsApp на платформах Android и iOS.

Напомним, в ноябре приложение пополнилось исчезающими сообщениями, автоматической очисткой памяти, функцией интернет-магазина и режимом "Прочитать позже".