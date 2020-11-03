Наконец в WhatsApp: долгожданная функция появится уже совсем скоро
Команда в WhatsApp рассказала о запуске очень полезной функции для пользователей смартфонов, которая устраняет одну из самых проблемных и раздражающих особенностей популярного мессенджера. Речь идет об очищении памяти.
WhatsApp избавился от одной из своих проблем. Отныне можно будет легко просмотреть и удалить лишний контент, в том числе массово, сообщается на официальной странице мессенджера в Twitter.
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Что известно об обновлении
Речь идет о переработанном инструменте очистки памяти. Проблема в том, что в WhatsApp регулярно переполняется хранилище на мобильном устройстве. Раньше очищать его нужно было вручную, либо с помощью сторонних приложений. Теперь появится встроенный инструмент.
WhatsApp обновил функцию очистки хранилища / Фото WhatsApp
Функция тестировалась с сентября в бета-версиях мессенджера. Новый инструмент будет скоро доступен для всех пользователей. Нововведение распространяется постепенно.
Инструмент "Управление хранилищем" можно найти в настройках в разделе "Данные и хранилище". Можно будет увидеть все присланные и полученные файлы, которые есть в хранилище и удалить их, в том числе массово. Также предусмотрена сортировка файлов по размеру, чтобы отдельно удалить самые большие файлы.
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Демонстрация новой функции: видео
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