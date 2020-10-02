Популярный мессенджер WhatsApp вскоре получит очередное обновление – в бета-версии программы для Android уже появились новые функции, релиз которых в стабильной сборке ожидается в ближайшее время. Кроме возможности навсегда отключить раздражающие сообщения из чатов, приложение получит улучшенную систему очистки файлов и одну из полезных мультимедийных возможностей сервиса Instagram.

Первым из нововведений, которые вскоре получит мессенджер, станет пункт меню "заглушить навсегда" для избранных чатов, сообщает Gizmochina.

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Как это работает

Ранее отключить сообщение можно было только на 8 часов, неделю или 1 год, теперь же "заглушить" надоедливый чат можно будет навсегда. Кроме того, разработчики мессенджера обновят графический интерфейс меню "Использование хранилища", который теперь отображает более подробную информацию об использовании встроенного накопителя.

WhatsApp получит несколько полезных возможностей в следующем обновлении

У владельцев гаджетов также появится возможность отсортировать мультимедийные файлы, сохраненные в папке программы, и быстро очистить их при необходимости. Список чатов с указанием их размеров будет дополнен строкой поиска для удобства навигации. Наконец, в версии WhatsApp Beta v2.20.201.10 для Android уже появился пункт "Рекомендации по использованию мультимедиа" – по аналогии с Instagram он помогает выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений, видео и GIF-файлов.

Когда появится обновление

Дата релиза указанных функций для стабильной версии WhatsApp будет объявлена разработчиками позже.