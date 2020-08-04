Разработчики WhatsApp периодически обновляют популярное приложение, добавляя новые функции. После одного из последних апдейтов мессенджер в нескольких регионах получил еще одну полезную функцию. Теперь завсегдатаи многолюдных чатов получили возможность отфильтровать фейковые новости.

Фишка новой функции

В новой версии WhatsApp при пересылке сообщения рядом с ним в чате появляется иконка, при нажатии на которую текст будет "загуглен" – это позволит определить его источник и сделать выводы об актуальности информации, сообщает XDA.

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Особенности работы новой функции

Поиск будет проводиться в браузере, и сквозное шифрование переписки сохраняется. Ранее разработчики мессенджера уже применяли подобные меры по предотвращению рассылки дезинформации – в том числе ограничивали массовую отправку сообщений, которые пересылаются.

На сайте WhatsApp отмечается, что новая функция "поиск в Интернете" уже доступна в Бразилии, Италии, Ирландии, Мексике, Испании, Великобритании и США и работает на Android– и iOS-устройствах, а также на ПК. О сроках доступности нового инструмента в других регионах разработчики сообщат позже.