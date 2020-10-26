Разработчики WhatsApp планируют расширить функциональность мессенджера, добавив в него возможность покупки товаров и услуг с помощью встроенных форм. Компания уже опубликовала тематический видеоролик, демонстрирующий обновленные возможности фирменного приложения.

Согласно рекламному тизеру, написав специальному чат-боту выбранного интернет-магазина, пользователь получит доступ к онлайн-каталогу прямо в окне мессенджера, сообщает 24 канал.

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Как работает функция

Выбрав нужный товар, владельцу гаджета останется только сделать оплату и ждать доставку по указанному адресу. Вероятно на этапе запуска в роли платежной системы будет использоваться Facebook Pay.

Рекламный тизер новой функции, видео:

В начале года компания уже представила похожий по функциональности сервис под названием Facebook Shops. Разработчики пока не раскрывают сроков появления новой функции, но, по предварительной информации, интернет-магазин подобного формата уже тестировался среди пользователей, проживающих в Бразилии.

Через некоторое время проект был остановлен по требованию центрального банка страны для оценки безопасности транзакций и потенциальных финансовых рисков.