Несмотря на звание самого популярного в мире мессенджера, WhatsApp до сих пор лишен ряда функций, которые уже не первый год используются в решениях конкурентов. Вскоре ситуация может измениться – в одной из бета-версий приложения была замечена полезная опция, которая давно знакомая пользователям Telegram.

Речь идет об анимированных стикерах, которые уже давно доступны в Telegram. Об этом сообщило издание androidpolice.

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Как это работает

Возможность добавлять анимированные стикеры появилась в бета-версии программы под номером 2.20.194.7. Сразу после отправки они приводятся в движение, но позже "замирают" и повторно активируются только при прокрутке окна чата. Вероятно, это сделано специально, чтобы зацикленная анимация не отвлекала и не раздражала пользователей.

Анимация стикеров не циклическая и повторяется при прокрутке окна чата

Наборы анимированных стикеров

Ранее в WhatsApp уже засветились пять наборов "живых" картинок: Playful Piyomaru, Rico's Sweet Life, Moody Foodies, Chummy Chum Chums и Bright Days. Причем добавить их в меню программы не получится – стикеры можно только сохранить вручную при получении от другого пользователя.

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Как испытать новую функцию

Вскоре после начала тестирования функция была удалена – испытать анимированные стикеры можно только при ручном установлении указанной выше "беты".

Дату релиза нововведения для всех пользователей разработчики WhatsApp пока не объявляли.