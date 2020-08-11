Команда популярного мессенджера WhatsApp работает над функцией, которую пользователи ожидали уже очень давно. Речь идет о синхронизации между различными платформами – Android и iOS.

Об этом рассказал тематический ресурс WABetaInfo. Отметим, что сейчас WhatsApp не поддерживает работу одной учетной записи на нескольких устройствах одновременно.

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Как WhatsApp работает сейчас

Единая синхронизация между устройствами возможна только в случае версии для ПК и веб-версии, которые не могут работать без запущенного WhatsApp на смартфоне. Сейчас же разработчики пытаются исправить этот недостаток и уже тестируют одновременную работу на четырех устройствах.



WhatsApp в ближайшее время сможет работать на разных платформах без потери данных

Синхронизация между iPhone и Android позволит пользователям без проблем "переезжать" с платформы на платформу. Сейчас при необходимости перехода с iPhone на Android или наоборот пользователь теряет историю сообщений в WhatsApp.

Как сообщает издание, разработчики переводят базу данных в iOS совместимый с Android формат. Функция пока находится в разработке и станет доступна для пользователей в будущем.