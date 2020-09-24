Всемирно известная онлайн-энциклопедия, знакома практически каждому интернет-пользователю, знаменита не только огромным количеством статей, но и своим консервативным дизайном. Но уже в ближайшее время популярный ресурс ждет серия больших изменений: создатели Wikipedia объявили, что готовят изменения в интерфейсе энциклопедии.

По мнению компании, дизайн ресурса особенно важен для новых пользователей, для которых большая часть широкого спектра функций сайта может показаться трудной для понимания. Одним из ключевых изменений станет новый формат содержания, который упрощает переход через определенные разделы без необходимости прокрутки страницы, сообщает The Verge.

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Наша цель состоит в том, чтобы сделать вики-сайты более привлекательными, повысить их полезность для читателей и сохранить полезность для существующих редакторов,

– говорится в блоге Wikimedia, материнской компании ресурса.

Какие изменения ждут Wikipedia

Для удобства изучения материалов можно будет сворачивать меню в левой части каждой страницы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы. Также на сайте появится удобная кнопка для переключения языка страницы, которую читает пользователь. Кроме того, будет улучшен инструмент поиска по сайту, а также уменьшится размер логотипа на каждой странице Википедии.



Такие изменения ждут и логотип Wikipedia, – теперь он будет уменьшен

По заявлению Wikimedia, изменения будут происходить постепенно в течение длительного периода времени. Это позволит пользователям тестировать новые функции до их официального развертывания, которое запланировано до конца 2021 года. О редизайне мобильной версии энциклопедии в блоге компании не сообщается.